«Поняла, что сейчас нас выведут»: Симона Юнусова рассказала о выходке дочери Тимоти

Среди последних публикаций личного микроблога матери шоумена Тимати появилась свежая фотография из модного бутика.

Симона Юнусова объяснила, что Тимати привел дочь Алису в дорогой бутик ради выбора подарка ко дню рождения.

Напомним, недавно Алисе Юнусовой исполнилось девять лет.

К слову, пока взрослые рассматривали брендовую одежду, Алиса выполняла в магазине цирковые трюки. Из-за этого бабушка Юнусовой испугалась, что их могут выгнать.

«Быстро потеряв интерес ко всему, о чем мечтают эти странные взрослые, девочка прошлась в платье колесом по ковру, цвета испуганной нимфы, сделала мостик через пуф из розовой кожи, а дальше начались пируэты», – рассказала Симона Юнусова.

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