«Поняла, что сейчас нас выведут»: Симона Юнусова рассказала о выходке дочери Тимоти

Среди последних публикаций личного микроблога матери шоумена Тимати появилась свежая фотография из модного бутика.
Симона Юнусова объяснила, что Тимати привел дочь Алису в дорогой бутик ради выбора подарка ко дню рождения.
Напомним, недавно Алисе Юнусовой исполнилось девять лет.
К слову, пока взрослые рассматривали брендовую одежду, Алиса выполняла в магазине цирковые трюки. Из-за этого бабушка Юнусовой испугалась, что их могут выгнать.
«Быстро потеряв интерес ко всему, о чем мечтают эти странные взрослые, девочка прошлась в платье колесом по ковру, цвета испуганной нимфы, сделала мостик через пуф из розовой кожи, а дальше начались пируэты», – рассказала Симона Юнусова.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
«В тот момент, когда я поняла, что сейчас нас выведут, я попросила Алису сфотографироваться, как приличная девочка... Вывод: Алиса и шоппинг – вещи несовместимые!», – призналась бабушка Алисы Юнусовой.
Алиса Юнусова и Тимати. Фото: соцсети
Напомним, ранее модель Анастасия Решетова рассказала о характере командира у сына Тимати.