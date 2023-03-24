«Поняла, что сейчас нас выведут»: Симона Юнусова рассказала о выходке дочери Тимоти

Симона Юнусова с внучкой

Симона Юнусова с внучкой. Фото: соцсети 

Дочь Тимати напугала вою бабушку.

Среди последних публикаций личного микроблога матери шоумена Тимати появилась свежая фотография из модного бутика.

Симона Юнусова объяснила, что Тимати привел дочь Алису в дорогой бутик ради выбора подарка ко дню рождения. 

Напомним, недавно Алисе Юнусовой исполнилось девять лет.

К слову, пока взрослые рассматривали брендовую одежду, Алиса выполняла в магазине цирковые трюки. Из-за этого бабушка Юнусовой испугалась, что их могут выгнать.

«Быстро потеряв интерес ко всему, о чем мечтают эти странные взрослые, девочка прошлась в платье колесом по ковру, цвета испуганной нимфы, сделала мостик через пуф из розовой кожи, а дальше начались пируэты», – рассказала Симона Юнусова.

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«В тот момент, когда я поняла, что сейчас нас выведут, я попросила Алису сфотографироваться, как приличная девочка... Вывод: Алиса и шоппинг – вещи несовместимые!», – призналась бабушка Алисы Юнусовой.

Алиса Юнусова и Тимати. Фото: соцсети 

Напомним, ранее модель Анастасия Решетова рассказала о характере командира у сына Тимати.

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