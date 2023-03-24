«Нужно поступать по совести»: популярная блогерша взъелась на Егора Крида

Стало известно, за что блогерша Виолетта Чиковани разозлилась на артиста Егора Крида.

К слову, именно Егор Крид помог блогерше стать популярной. Певец выбрал девушку победительницей в онлайн-конкурсе. Тем самым на аккаунт Виолетты подписалось сразу 50 тысяч новых пользователей Сети.

Несмотря на благодарность Криду, Чиковани возмутилась из-за рекламы Егора. Блогершу не устроило, что Крид рекламирует онлайн-казино.

«Я против того, чтобы рекламировать вещи с большим риском для подписчиков. Нужно поступать по совести. Потому что если бы не мои подписчики, у меня не было бы полумиллиона прослушиваний за неделю», – заявила блогерша.

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