«Обжирался до тошноты»: Эд Ширан признался в больших проблемах со здоровьем

Британский певец Эд Ширан рассказал, что долгое время считал себя толстым и страдал от булимии. О сокровенном артист рассказал в интервью изданию The Rolling Stones.

Молодой человек сообщил, что в начале карьеры часто сравнивал себя с другими поп-исполнителями. И из раза в раз ему казалось, что он очень толстый. Ширан загонял себя в эмоциональный тупик тем, что не может пойти в спортзал, сесть на диету и наконец похудеть. Тогда он начинал заедать стресс. В итоге, у него развилась булимия. Ситуация была очень тяжелой.

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