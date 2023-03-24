«Обжирался до тошноты»: Эд Ширан признался в больших проблемах со здоровьем

Британский певец Эд Ширан рассказал, что долгое время считал себя толстым и страдал от булимии. О сокровенном артист рассказал в интервью изданию The Rolling Stones.
Молодой человек сообщил, что в начале карьеры часто сравнивал себя с другими поп-исполнителями. И из раза в раз ему казалось, что он очень толстый. Ширан загонял себя в эмоциональный тупик тем, что не может пойти в спортзал, сесть на диету и наконец похудеть. Тогда он начинал заедать стресс. В итоге, у него развилась булимия. Ситуация была очень тяжелой.
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«Я обнаружил, что занимаюсь тем, о чем [певец] Элтон Джон говорит в своей книге, — обжираюсь до тошноты. Мне как мужчине говорить об этом безумно неловко», — признался Эд.
Певец несколько лет боролся с заболеванием. Однако сейчас он предпочитает справляться с эмоциями при помощи фитнеса. Певец радостно признался, что больше не заедает проблемы и тревоги. Но иногда ради удовольствия позволяет себе фастфуд и хорошее вино.