«Уже второй год»: Севиль Велиева прокомментировала слухи о новом распаде Artik&Asti

Исполнительница Севиль Велиева рассказала, что происходит у нее и у основателя группы Artik&Asti.
Недавно в Сети стали обсуждать распад дуэта. Напомним, ранее певица Анна Asti покинула группу. На ее место пришла исполнительница Севиль Велиева. Однако поклонники группы думают, что и она скоро покинет Artik&Asti.
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Севиль решила рассказать правду и опровергла слухи.
«Уже второй год эта тема рассматривается с разных сторон, несмотря на то, что выпускаются песни и снимаются клипы. Конечно же, все слухи о закрытии проекта – неправда!», – заявила Севиль в беседе с starhit.ru.
Напомним, ранее другая певица Ольга Бузова рассказала, как ей разбили губу на концерте.