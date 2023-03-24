«Уже второй год»: Севиль Велиева прокомментировала слухи о новом распаде Artik & Asti

Исполнительница Севиль Велиева рассказала, что происходит у нее и у основателя группы Artik & Asti.

Недавно в Сети стали обсуждать распад дуэта. Напомним, ранее певица Анна Asti покинула группу. На ее место пришла исполнительница Севиль Велиева. Однако поклонники группы думают, что и она скоро покинет Artik & Asti.

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Севиль решила рассказать правду и опровергла слухи.