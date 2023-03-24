«Уже второй год»: Севиль Велиева прокомментировала слухи о новом распаде Artik & Asti

Севиль Велиева

Севиль Велиева. Фото: соцсети 

Артистка поделилась достоверной информацией о планах группы.

Исполнительница Севиль Велиева рассказала, что происходит у нее и у основателя группы Artik & Asti. 

Недавно в Сети стали обсуждать распад дуэта. Напомним, ранее певица Анна Asti покинула группу. На ее место пришла исполнительница Севиль Велиева. Однако поклонники группы думают, что и она скоро покинет Artik & Asti. 

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Севиль решила рассказать правду и опровергла слухи.

«Уже второй год эта тема рассматривается с разных сторон, несмотря на то что выпускаются песни и снимаются клипы. Конечно же, все слухи о закрытии проекта — неправда!» — заявила Севиль в беседе со starhit.ru.

Напомним, ранее другая певица Ольга Бузова рассказала, как ей разбили губу на концерте. 

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