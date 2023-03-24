«Настоящая нимфа»: 49-летняя Юлия Высоцкая в мини-бикини блеснула изящными формами в бассейне

Недавно супруги уехали на Мальдивы. Высоцкая стала делится красочными кадрами с побережья. В свои 49 лет актриса держит себя в форме. Многие удивляются этому, как она любит готовит и даже выпустила кулинарные книги. На этот раз жена Кончаровского покрасовалась в купальнике. Она вынырнула из бассейна, блеснув точеной фигурой.

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