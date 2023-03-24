«Настоящая нимфа»: 49-летняя Юлия Высоцкая в мини-бикини блеснула изящными формами в бассейне

Юлия Высоцкая

Юлия Высоцкая. Фото: Global Look Press

Актриса вместе с мужем устроила отдых на Мальдивах. Жена Андрея Кончаловского сразила идеальной фигурой.

Юлия Высоцкая уже давно стала знаменитостью. Она снялась в 15 фильмах, а также не раз играла в театре. Уже давно актриса счастлива в браке с Андреем Кончаровским. У них есть двое детей: дочка Мария и сын Петр. Примечательно, что супруги любят путешествовать, а вот светские рауты они посещают редко. 

Недавно супруги уехали на Мальдивы. Высоцкая стала делится красочными кадрами с побережья. В свои 49 лет актриса держит себя в форме. Многие удивляются этому, как она любит готовит и даже выпустила кулинарные книги. На этот раз жена Кончаровского покрасовалась в купальнике. Она вынырнула из бассейна, блеснув точеной фигурой. 

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Юлия Высоцкая. Фото: соцсети звезды

Также Юлия покрасовалась в купальнике, оголив плоский живот. Она продемонстрировала подтянутую фигуру. Поклонники были восхищены тем, как выглядит актриса. 

«Любящий оператор любуется моделью», «Такие руки! Прям спортсменка», «Шикарная форма», «Ну надо же! Так круто выглядит в 49 лет», «Так вкусно готовит, а фигуру сохранила», «Бесподобно!», «Настоящая нимфа», — написали подписчики.

Юлия Высоцкая. Фото: соцсети звезды

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