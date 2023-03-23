«Трусиков не видно»: Лопырева в тугом платье с разрезом едва прикрыла сокровенное, сразив фанатов

На этот раз Лопырева приняла участие в новой съемке. Она предстала в черном платье-бюстье с пайетками. Наряд подчеркнул фигуру «восьмерку» блондинки. Она едва прикрыла сокровенное. Виктория села на стул, оголив рельефные бедра благодаря разрезу. Она похвасталась бронзовым загаром.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».