«Трусиков не видно»: Лопырева в тугом платье с разрезом едва прикрыла сокровенное, сразив фанатов

Виктория Лопырева стала знаменитой, когда победила в конкурсе красоты «Мисс Россия». С тех пор прошло 20 лет, но блондинка продолжает восхищать взоры людей. Виктория успела поработать телеведущей, а также не раз дефилировала на показах. В свои 39 лет она без стеснения оголяется и носит смелые наряды.
На этот раз Лопырева приняла участие в новой съемке. Она предстала в черном платье-бюстье с пайетками. Наряд подчеркнул фигуру «восьмерку» блондинки. Она едва прикрыла сокровенное. Виктория села на стул, оголив рельефные бедра благодаря разрезу. Она похвасталась бронзовым загаром.
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Поклонники были поражены тому, как выглядит Лопырева. Многие осыпали ее комплиментами. «Что вы делаете с мужчинами», «Ну просто само совершенство», «Наряд словно вот-вот лопнет», «Ох, что за богиня», «Бедра прям как у Ким», «Трусиков не видно», «Дефилировать вы умеете, завораживаете своей походкой», — стали писать подписчики.
Виктория Лопырева. Фото: соцсети звезды