Джигурда обласкал Волочкову, прильнув губами к ее стану: все попало на камеру

На этот раз Анастасия подготовилась к новому выступлению. За кулисами она отметилась вместе с Джигурдой. Он помог ей надеть наряд с пачкой, заботливо застегнув корсет. На спине балерины были тейпы. Артист не удержался и стал целовать ее стан.

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