Джигурда обласкал Волочкову, прильнув губами к ее стану: все попало на камеру

Анастасия Волочкова уже давно стала медийной персоной. Она давно не выступает в Большом театре, но на сцене появляется регулярно. Артистка часто оказывается в скандальных ситуациях. Она любит делать шпагат, хвастаясь растяжкой, а также часто оголяется. Порой звезда веселится вместе с Никитой Джигурдой, который стал для нее другом.
На этот раз Анастасия подготовилась к новому выступлению. За кулисами она отметилась вместе с Джигурдой. Он помог ей надеть наряд с пачкой, заботливо застегнув корсет. На спине балерины были тейпы. Артист не удержался и стал целовать ее стан.
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«Что вы думали, только мне бандаж Никите застегивать?» — сказала Волочкова.
«Доверяют самому надежному! А здесь завязать надо? А, просто запихать. А я думал, бантик нужен», — ответил Никита.
«Бантик у Тани на голове», — заявила балерина.
«Посмотрите! С травмами спины на ней крылья растут!» — сказал артист, целую спину Анастасии.
Пользователи Сети стали бурно обсуждать кадры. Многие решили, что они хорошо смотрятся вместе. «Идеальная пара!», «Джигурда бы на ней женился, но уже с кольцом», «Как они подходят друг другу», «Что за новый виток безумия», — стали писать подписчики.