«Вот это зрелище»: Ким Кардашьян в мини-бикини обнажила «сдобу», подурачившись на пляже с сестрой

Ким Кардашьян уже давно стала одной из самых известных персон в мире. Звезда реалити-шоу занимается своим бизнесом, регулярно посещает красные ковровые дорожки и блистает на модных показах. Примечательно, что в свои 42 года она следит за фигурой. За последний год объемы ее пятой точки уменьшились.
На этот раз Кардашьян решила поделится кадрами с отдыха. Она провела время с сестрой Хлоей. Бизнесвумен решила покрасоваться в черном мини-бикини. Она на лежаке пошалила с родственницей. Они стали дурачиться. При этом Хлоя в купальнике оголила свои округлые бедра.
«Кики и Коко берут Кабо», – написала звезда.
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Ким и Хлоя Кардашьян. Фото: соцсети звезды
Поклонники были поражены. Многие отметили, что сестры стали еще больше похожи. Кадры подписчиков поразили. «Вы все выглядите такими счастливыми», «Длинные волосы мешают борьбе», «А Хлоя тоже свою пятую точку накачала», «Какие вы естественные», «Притягательные девушки», «Вот это зрелище», — стали писать в Сети.
Ким и Хлоя Кардашьян. Фото: соцсети звезды