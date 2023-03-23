«Вот это зрелище»: Ким Кардашьян в мини-бикини обнажила «сдобу», подурачившись на пляже с сестрой

На этот раз Кардашьян решила поделится кадрами с отдыха. Она провела время с сестрой Хлоей. Бизнесвумен решила покрасоваться в черном мини-бикини. Она на лежаке пошалила с родственницей. Они стали дурачиться. При этом Хлоя в купальнике оголила свои округлые бедра.

«Кики и Коко берут Кабо», – написала звезда.

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