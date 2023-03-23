Именинник нарядился — джентльмен: Савельева показала, как отметила день рождения сына с Сафоновым и родными

Саша Савельева уже давно выступает на сцене. Однако раньше она была частью группы «Фабрика», а потом стала строить сольную карьеру. Рядом с ней уже больше 10 лет находится Кирилл Сафонов. Пара смогла завести ребенка не сразу. Теперь они заботятся о малыше Леоне. Примечательно, что супруги прячут лицо наследника.
В этом году Савельева и Сафонов возили сына в Израиль. Они любят проводить там время. А 23 марта певица поделилась трогательными кадрами с праздника. Они отметили четырехлетие наследника. За столом собрались родные. Для именинника был сделан торт на заказ. Леона нарядили в костюм и рубашку. Он помог маме разрезать десерт.
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«Тот у нас волшебный — шоколадный с начинкой «Сникерс». Вчера праздновали с семьей», — поделилась артистка.
Поклонники поразились тому, как вырос сын Савельевой. Многие отметили, что он всегда стильно выглядит. Другие уверены, что мальчик похож на своего отца.