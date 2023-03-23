Именинник нарядился — джентльмен: Савельева показала, как отметила день рождения сына с Сафоновым и родными

В этом году Савельева и Сафонов возили сына в Израиль. Они любят проводить там время. А 23 марта певица поделилась трогательными кадрами с праздника. Они отметили четырехлетие наследника. За столом собрались родные. Для именинника был сделан торт на заказ. Леона нарядили в костюм и рубашку. Он помог маме разрезать десерт.

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