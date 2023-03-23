Ситуация ухудшилась: устроивший скандал в Таиланде рэпер Гуф отменил все концерты

Рэпер Гуф, недавно устроивший настоящий скандал, находясь на отдыхе в Таиланде, решил отменить все ближайшие концерты. Информация об этом появилась в соцсетях звезды и на страничке его жены, Юлии Королевой.

«К сожалению, вынуждены вам сообщить об отмене всех запланированных на ближайший месяц мероприятий, ввиду состояния здоровья Алексея. В ближайшее время мы сообщим информацию, касающуюся новых дат перенесенных концертов. Приносим свои извинения», — сказано в аккаунте Гуфа.

Поклонников, а также хейтеров музыканта попросили не распространять слухи на тему здоровья и личной жизни артиста. При этом московским фанатам рэпера сообщили, что звезда выступит на столичной сцене 19 мая.

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В свою очередь, Юлия, жена Гуфа, попросила с уважением отнестись к этой непростой ситуации. Она рассказала, что в ближайшее время артист не сможет появиться в соцсетях.