Ситуация ухудшилась: устроивший скандал в Таиланде рэпер Гуф отменил все концерты

Рэпер Гуф, недавно устроивший настоящий скандал, находясь на отдыхе в Таиланде, решил отменить все ближайшие концерты. Информация об этом появилась в соцсетях звезды и на страничке его жены, Юлии Королевой.
«К сожалению, вынуждены вам сообщить об отмене всех запланированных на ближайший месяц мероприятий, ввиду состояния здоровья Алексея. В ближайшее время мы сообщим информацию, касающуюся новых дат перенесенных концертов. Приносим свои извинения», — сказано в аккаунте Гуфа.
Поклонников, а также хейтеров музыканта попросили не распространять слухи на тему здоровья и личной жизни артиста. При этом московским фанатам рэпера сообщили, что звезда выступит на столичной сцене 19 мая.
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В свою очередь, Юлия, жена Гуфа, попросила с уважением отнестись к этой непростой ситуации. Она рассказала, что в ближайшее время артист не сможет появиться в соцсетях.
«В данный момент и какое-то время мой муж Алексей будет находиться вне социальной жизни, так как на этапе восстановления эмоционального и физического здоровья. Все во благо. Я верю в лучшее», — призналась девушка.
Жена Гуфа поделилась информацией о состоянии музыканта. Фото: соцсети
На днях Юлия рассказала, что обратилась к специалисту после недавних кошмаров в семье. Недавно у пары случилась крупная ссора. В конфликт были вовлечены и третьи лица. По ее словам, до 28 февраля у них с Гуфом все было отлично, но потом все перевернулось с ног на голову. В этот момент супруги находились в Таиланде. На эмоциях Юлия обвинила мать музыканта в проблемах с психикой и в том, что женщина даже издевалась над ней. Пост с откровениями продержался в соцсетях красотки недолго и был оперативно удален.
Позже Юлия забрала маленькую дочь и уехала от исполнителя. Сам Гуф стал публиковать в своих социальных сетях странные видео и фото. Поклонники рэпера забеспокоились после случившегося.
Бывшая жена артиста, Айза-Лилуна Ай, также поведала, что происходит между артистом и его новой возлюбленной. По ее словам, она сама переживает о состоянии артиста. Общий сын модели и музыканта также желает отцу скорейшего выздоровления. Зато Юлии Королевой Айза не доверяет. По ее словам, музыканту сейчас действительно требуется серьезная помощь, и в первую очередь она сосредоточена на его выздоровлении.