Чуда не произошло: Роману Костомарову ампутировали пальцы на левой руке

Российский спортсмен Роман Костомаров продолжает отчаянно бороться за свою жизнь. Из-за развивающегося сепсиса фигуристу ампутировали уже обе ноги по колено, кисть правой руки, а в четверг и пальцы на левой руке.

«Ампутация пальцев руки была необходима, поскольку они начали чернеть, что означало начавшийся в руке процесс гангрены», — заявил «МК» источник в больнице.

Врачи не исключают, что в ближайшее время Костомарову могут ампутировать и всю кисть, так как некроз они остановить не могут.

Состояние Романа сейчас оценивается как стабильно тяжелое.

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