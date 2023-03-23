«Хотя бы перед утеплила!»: Бузова стянула вниз комбинезон прямо на снежном склоне, оголив «налившуюся» грудь

Ольга Бузова уже давно стала популярной персоной. Она продолжает вести передачи и давать концерты. Недавно телеведущая целый месяц провела в Африке на съемках. А теперь ей предстоят новые проекты и гастроли. Артистка устроила себе небольшой отпуск, уехав на несколько дней в Сочи. Звезда даже в горах не боится оголяться.
На этот раз Бузова облачилась в пуховой комбинезон. Она несколько часов каталась на лыжах. Порой артистка признавалась, что взмокла. А 23 марта она даже решила раздеться. Артистка приспустила комбинезон, оголившись до лифчика. Она блеснула своей грудью и плоским животом. Ольга была без макияжа.
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Ольга Бузова. Фото: соцсети звезды
«Я обожаю лыжи. Катание на лыжах — это битва с самим собой, всегда на грани невозможного! Особенно сейчас, когда снег мокрый, бугры, палки, под ногами земля… Но самое главное, это должно доставлять удовольствие. Это не обязанность, а радость.
Все в жизни должно быть в кайф. Я просто нереально насладилась сегодня каткой, видами, свежим воздухом…Несмотря на сложный снег ( ну как снег, его почти нет)», — рассказала Ольга.
Примечательно, что звезду подвергли критике. Многие посчитали, что она повела себя некультурно. «В Африке в теплых ботинках, а в снежных горах в топике... у меня когнитивный диссонанс», «Я думаю она не катается. Типа давай сфоткаем как будто я катаюсь», «Хотя бы перед утеплила!» — стали писать подписчики.