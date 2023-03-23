«Хотя бы перед утеплила!»: Бузова стянула вниз комбинезон прямо на снежном склоне, оголив «налившуюся» грудь

На этот раз Бузова облачилась в пуховой комбинезон. Она несколько часов каталась на лыжах. Порой артистка признавалась, что взмокла. А 23 марта она даже решила раздеться. Артистка приспустила комбинезон, оголившись до лифчика. Она блеснула своей грудью и плоским животом. Ольга была без макияжа.

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