Преобразившаяся Муцениеце убаюкала на руках медвежонка: умилительные кадры попали в Сеть

Агата Муцениеце уже много лет строит карьеру в кино. Она стала одной из самых известных актрис. Зрители следят за ее работы после выхода сериала «Закрытая школа». А в 2020 году ее поддержала армия поклонников, когда она переживала развод с Павлом Прилучным. Артистка осталась одна с двумя детьми, но это не помешало ей получить новые роли.
Примечательно, что Агата недавно получила роль в театре, где раньше играла Екатерина Варнава. А 23 марта она отправилась в Минск. Актриса не стала раскрывать подробности своей поездки. Однако в соцсети появились кадры, на которых она предстала с челочкой и в розовом наряде. Муцениеце баюкала медвежонка, который дремал на ее руках.
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Поклонники отметили, что актрисе идет новый имидж. Еще больше их поразил малыш, которого она держала. Многие предположили, что Агате доверили медвежонка в рамках какого-то нового проекта. Сама звезда была в восторге.