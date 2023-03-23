Преобразившаяся Муцениеце убаюкала на руках медвежонка: умилительные кадры попали в Сеть

Примечательно, что Агата недавно получила роль в театре, где раньше играла Екатерина Варнава. А 23 марта она отправилась в Минск. Актриса не стала раскрывать подробности своей поездки. Однако в соцсети появились кадры, на которых она предстала с челочкой и в розовом наряде. Муцениеце баюкала медвежонка, который дремал на ее руках.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».