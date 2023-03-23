Без макияжа и укладки: Ольга Бузова в крохотных шортиках козырнула женственными изгибами фигуры

На горнолыжном курорте Ольга успевает не только кататься на склонах. Она щеголяет в купальнике в бане. А на днях артистка решила похвастаться фигурой. После принятия ванны она облачилась в топ и микро-шортики. Бузова показала изящную фигуру и оголила плоский живот. При этом звезда была без макияжа и укладки.

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