Без макияжа и укладки: Ольга Бузова в крохотных шортиках козырнула женственными изгибами фигуры

Ольга Бузова уже давно стала знаменитостью. С каждым годом пополняется количество ее наград и выходов на красную дорожку. Не удивительно, что телеведущая старается следить за фигурой и регулярно появляется на публике в ярких нарядах. Примечательно, что она решила отдохнуть в Сочи и взяла с собой смелые луки.
На горнолыжном курорте Ольга успевает не только кататься на склонах. Она щеголяет в купальнике в бане. А на днях артистка решила похвастаться фигурой. После принятия ванны она облачилась в топ и микро-шортики. Бузова показала изящную фигуру и оголила плоский живот. При этом звезда была без макияжа и укладки.
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Ольга Бузова. Фото: соцсети звезды
Поклонники были впечатлены. Несколько месяцев артистка работала над фигурой в спортзале. Многие осыпали ее комплиментами. «Какая вы красотка», «Ну тут даже худенькая», «Убрала объемы?», «Без макияжа просто человек», «Эти шортики едва что-то прикрыли», «Когда фото удачное», — стали писать подписчики.