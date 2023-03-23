Стриженова в облегающем платье-футляре лазурного цвета сразила точеной фигурой: только исполнилось 55 лет

Екатерина Стриженова уже давно стала известной телеведущей. Примечательно, что она большую часть жизни работает на телевидении. Многие ее знают, как смотрят передачи «Время покажет» и «Доброе утро», которые она ведет. Стриженова 20 марта отметила свой юбилей. Она посетила Останкинскую башню и увидела город со смотровой площадки.
«Я ровесница этой башни», — отметила Стриженова.
А спустя несколько дней она отметилась на съемках. Телеведущая предстала в силуэтном платье-футляре лазурного цвета без воротничка, но с высоким горлом. Наряд подчеркнул стройную фигуру 55-летней звезды.
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«Ранний подъем бодрит и концентрирует-встречаем новый день в надежде, что он будет продуктивным и позитивным», — написала Екатерина.
Поклонники были сражены тем, как выглядит телеведущая в 55 лет. Ее осыпали комплиментами. «Какая же ты красивая! Голубое твое», «Фигура-супер! Платье-обалденное, Катерина-очаровательная», «Какая фигура. Какую вы держите диету? Поделитесь», «Очень красивая, шарм и эстетика! Спасибо, Екатерина!» — стали писать в Сети.