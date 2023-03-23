Стриженова в облегающем платье-футляре лазурного цвета сразила точеной фигурой: только исполнилось 55 лет

«Я ровесница этой башни», — отметила Стриженова.

А спустя несколько дней она отметилась на съемках. Телеведущая предстала в силуэтном платье-футляре лазурного цвета без воротничка, но с высоким горлом. Наряд подчеркнул стройную фигуру 55-летней звезды.

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