Стриженова в облегающем платье-футляре лазурного цвета сразила точеной фигурой: только исполнилось 55 лет

Екатерина Стриженова

Екатерина Стриженова. Фото: Global Look Press

Телеведущая появилась на съемках, отметив юбилей на смотровой площадке Останкино.

Екатерина Стриженова уже давно стала известной телеведущей. Примечательно, что она большую часть жизни работает на телевидении. Многие ее знают, как смотрят передачи «Время покажет» и «Доброе утро», которые она ведет. Стриженова 20 марта отметила свой юбилей. Она посетила Останкинскую башню и увидела город со смотровой площадки. 

«Я ровесница этой башни», — отметила Стриженова. 

А спустя несколько дней она отметилась на съемках. Телеведущая предстала в силуэтном платье-футляре лазурного цвета без воротничка, но с высоким горлом. Наряд подчеркнул стройную фигуру 55-летней звезды. 

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«Ранний подъем бодрит и концентрирует-встречаем новый день в надежде, что он будет продуктивным и позитивным», — написала Екатерина.

Поклонники были сражены тем, как выглядит телеведущая в 55 лет. Ее осыпали комплиментами. «Какая же ты красивая! Голубое твое», «Фигура-супер! Платье-обалденное, Катерина-очаровательная», «Какая фигура. Какую вы держите диету? Поделитесь», «Очень красивая, шарм и эстетика! Спасибо, Екатерина!» — стали писать в Сети.

 

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