Отец Дани Милохин рассказал, как чувствует себя блогер после аварии

Покинувший Россию Даня Милохин, известный блогер, «раскрутившийся» благодаря контенту в TikTok, попал в аварию в Таиланде. Парень катался на скутере, не справился с управлением и врезался в машину одного из местных жителей. Дело происходило на острове Пхукет. Впрочем, ничего серьезного с тиктокером не случилось.

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«Отделался царапинами и легким испугом», — прокомментировал происшествие отец Милохина, Вячеслав.

Он добавил, что Даня будет проходить лечение в Таиланде, там же планирует и восстанавливаться после пережитого шока, сообщает телеканал «360».