«Леон очень ждал»: Савельева показала подросшего сына в шортиках на морском побережье с Сафоновым

Саша Савельева много лет выступала на сцене с группой «Фабрика». Однако потом она решила начать сольную карьеру. Примечательно, что певица долго не спешила с появлением детей. А потом в браке с Кириллом Сафоновым она родила сына Леона. Свою беременность артистка скрывала, а потом призналась, что роды были сложными.
Теперь Савельева растит наследника. Она не показывает его лицо и оберегает от лишнего внимания публики. Певица стала чаще путешествовать с малышом. 23 марта она отметила четырехлетие сына. Артистка выложила трогательные кадры, снятые на море. Сафонов вместе с сыном любовался побережьем. Они намочили в воде ножки. Леон был в шортиках и футболке.
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«Леон очень ждал, когда ему исполнится четыре года, не знаю почему именно эта цифра, но видимо у него она ассоциируется со «взрослостью». Потому что и в кровати сам буду спать, не приходя к родителям ночью, и игрушки сам буду убирать без помощи, и есть взрослую еду, и еще кое-что (очень деликатное) тоже буду делать сам по-взрослому.
Мне нравится наблюдать за тем, как растет этот маленький, но уже такой взрослый человек. Леон, ты чувствуешь так тонко и во многом мудрее нас. Мы не воспитываем тебя, мы работаем над собой, чтоб быть тебе примером. Жизнь не проста, поэтому самое главное, чему я хочу, чтоб ты научился, — гибкости. Чтоб умел выдерживать все то, что жизнь преподносит.
Любим тебя. Безусловно», — написала Савельева.