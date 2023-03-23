«Леон очень ждал»: Савельева показала подросшего сына в шортиках на морском побережье с Сафоновым

«Леон очень ждал, когда ему исполнится четыре года, не знаю почему именно эта цифра, но видимо у него она ассоциируется со «взрослостью». Потому что и в кровати сам буду спать, не приходя к родителям ночью, и игрушки сам буду убирать без помощи, и есть взрослую еду, и еще кое-что (очень деликатное) тоже буду делать сам по-взрослому.

Мне нравится наблюдать за тем, как растет этот маленький, но уже такой взрослый человек. Леон, ты чувствуешь так тонко и во многом мудрее нас. Мы не воспитываем тебя, мы работаем над собой, чтоб быть тебе примером. Жизнь не проста, поэтому самое главное, чему я хочу, чтоб ты научился, — гибкости. Чтоб умел выдерживать все то, что жизнь преподносит.

Любим тебя. Безусловно», — написала Савельева.