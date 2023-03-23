Пил, распускал руки: бывший муж Климовой расстался с новой возлюбленной

Бывший муж Екатерины Климовой Гела Месхи расстался с очередной возлюбленной - баскетболисткой Анной Соколовой. Как выяснилось, изначально актер сдувал пылинки со спортсменки, но потом все пошло не так.
«Гела стал покупать чуть ли не чаще, чем хлеб, - рассказал друг Анны Михаил Игнатов изданию PROZVEZD. - Ее это начало беспокоить... Вообще в киношном мире всегда ходили слухи, что Месхи неравнодушен к алкоголю».
Но однажды Месхи толкнул Соколову так, что ей пришлось вызывать скорую.
«Анна упала, ударившись рукой об острый угол кровати. Резанула боль. Хлынуло много крови», - добавил Игнатов.
После инцидента Соколова хотела расстаться, но Гела вымолил прощение. Возможно, ситуация повторилась. Потому что Анна все же нашла в себе силы уйти от актера через некоторое время.
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