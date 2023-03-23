«Рома все понимает!»: Авербух сделал заявление о состоянии Костомарова после гангрены и ампутации

Роман Костомаров без малого три месяца как лежит в Коммунарке. За это время олимпийский чемпион в танцах на льду в паре с Татьяной Навкой перенес сложнейшую операцию. Из-за сепсиса и некроза тканей у фигуриста развилась гангрена. Муж Оксаны Домниной сам дал согласие на операцию, понимания, что речь идет о его жизни. Без ампутации обойтись уже было нельзя. Гангрена могла привести к летальному исходу.

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Илья Авербух в курсе того, что происходит с чемпионом. Он поддерживает связь с его семьей. Рядом с мужем неотлучно находится фигуристка Оксана Домнина.

«Мы все поддерживаем Рому. Его семья переживает очень сложные испытания. Могу сказать, что Рома все понимает, готов сражаться, бороться, идти вперед», — отметил Авербух, подтвердив, что фигурист находится в сознании.

Ранее врач-терапевт Ирина Ярцева дала понять, что даже самый крепкий организм не может выносить сепсис долго. Это критическое состояние — полный отказ иммунной системы на всех фронтах.

По материалам «А теперь внимание!»