Миллионерша Елена Блиновская не помогает близким родственникам

Родственники популярного блогера Елены Блиновской пожаловались журналистам, что она совсем не помогает им с деньгами. Якобы всем им приходится работать и даже брать ипотеки.

«Она сейчас высоко взлетела. Нам не помогает, очень богатая стала, вообще никакого контакта нет теперь. Мой сын взял ипотеку и будет платить до 65 лет. Я никогда к ней не обращусь», - жалуется тетя Блиновской.

Женщина также утверждает, что родственники не верят в ее марафоны. Правда, лично не проходили.

«Даже мама ее не верит в эти марафоны», — поделилась 69-летняя Галина Алцыбеева.

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