Водолазы прекратили поиски брата и друга погибшего основателя группы Cream Soda

Новости из Ярославской области: там водолазы прекратили поиски двоих провалившихся под лед Волги молодых людей — брата погибшего основателя группы Cream Soda, 25-летнего Романа Свиргунова, и их друга, 28-летнего Аристарха Ухтомского.

По словам начальника Центра обеспечения действий по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Ярославской области Олега Беловошина, на 23 марта спасателям не поступала заявка от полиции.

«Мы работаем, пока есть заявка от полиции, — цитирует чиновника портал 76.ru. — К сожалению, обнаружить тела не удалось. Пользовались подводным дроном, но от него толку мало, так как вода очень мутная, темно, видимость только в пределах метра. Плюс снова увеличилось течение».

Отмечается, что водолазы искали пропавших трое суток, исследовали 10 тысяч квадратных метров площади реки.

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Напомним, трагедия произошла в селе Диево-Городище в ночь на 20 марта. Компания из десяти человек отмечала день рождения, и некоторые из них решили пойти погулять по льду Волги. Пятеро провалились в ледяную воду в 350 метрах от берега. Девушку по имени Валерия Дерман молодые люди смогли вытолкнуть на лед, она осталась жива. 29-летнего Георгия Киселева вытащили спасатели, но спасти его жизнь не удалось.

Остальные трое — 35-летний основатель группы Cream Soda Дмитрий Свиргунов, его брат и друг — ушли под воду. Тело музыканта было найдено спустя полдня в 40 метрах от полыньи.