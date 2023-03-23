«Грация кошечки»: Ходченкова в коротких шортиках встала на четвереньки у пилона, сверкнув тылом

Светлана Ходченкова уже давно снимается в кино. Она даже получала роли в голливудских фильмах. Актриса в свои 40 лет следит за фигурой. Она продолжает строить карьеру, а вот о личной жизни предпочитает умалчивать. Блондинка часто делится кадрами из путешествий. Она не стесняется оголять свои формы.
Одним из главных увлечений Ходченковой уже несколько лет является танцы на пилоне. Она хвастается своими достижениями в пол-дэнсе. Примечательно, что на этот раз актриса покрасовалась в тугих облегающих шортах и на каблуках. Она встала на четвереньки, продемонстрировав свой тыл во всей красе прямо у шеста.
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Светлана Ходченкова. Фото: соцсети звезды
Поклонники были взбудоражены увиденным. Многие осыпали комплиментами Светлану.
«Ого, какая вы красотка», «Ох, вот это горячий кадр», «Хочется увидеть весь танец», «Как вы гармонично смотритесь», Грация кошечки», «Тут залюбовались все», «Ну прям горячая штучка», — стали писать в Сети.