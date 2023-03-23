«Грация кошечки»: Ходченкова в коротких шортиках встала на четвереньки у пилона, сверкнув тылом

Одним из главных увлечений Ходченковой уже несколько лет является танцы на пилоне. Она хвастается своими достижениями в пол-дэнсе. Примечательно, что на этот раз актриса покрасовалась в тугих облегающих шортах и на каблуках. Она встала на четвереньки, продемонстрировав свой тыл во всей красе прямо у шеста.

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