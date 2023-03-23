«Я просто мокрая»: Бузова запустила руку в лифчик прямо на улице, засветив свои прелести

Недавно Ольга прилетела в Сочи. Она проводит время на горнолыжном курорте. При этом артистка скрывает, кто составляет ей компанию. В соцсетях она делится пикантными кадрами. На этот раз телеведущая прямо на склоне расстегнула куртку. Бузова запустила руку в лифчик и провела по ложбинке.

«Ребята, я просто мокрая! Два часа без остановок. Просто гоняли. Кайф», – похвасталась звезда.

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