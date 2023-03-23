«Я просто мокрая»: Бузова запустила руку в лифчик прямо на улице, засветив свои прелести

Ольга Бузова уже давно строит карьеру в шоу-бизнесе. Она стала одной из самых известных персон в России. Телеведущая продолжает сниматься в телевизионных шоу. Она следит за фигурой и регулярно щеголяет в броских нарядах. В свои 37 лет артистка не перестает привлекать внимание мужчин, так как мечтает о семье.
Недавно Ольга прилетела в Сочи. Она проводит время на горнолыжном курорте. При этом артистка скрывает, кто составляет ей компанию. В соцсетях она делится пикантными кадрами. На этот раз телеведущая прямо на склоне расстегнула куртку. Бузова запустила руку в лифчик и провела по ложбинке.
«Ребята, я просто мокрая! Два часа без остановок. Просто гоняли. Кайф», – похвасталась звезда.
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Поклонники были ошарашены увиденным. Многие посчитали, что Ольга повела себя очень некультурно. «Уже трогает себя сама», «И зачем было мацать грудь?», «Пыталась выглядеть соблазнительно, но все провалилось», «Ого, что делает»," Уже можно было раздеться«, «Скоро в купальнике на лыжи встанет», — стали писать в Сети.