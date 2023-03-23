Режиссеру культового «Экипажа» Александру Митте исполняется 90 лет

28 марта 90 лет исполняется режиссеру Александру Митте. Он не только режиссер, но и литератор, художник и педагог. Но для советских и российских зрителей Митта в первую очередь — режиссер первого отечественного блокбастера, легендарного «Экипажа» с Леонидом Филатовым, Александрой Яковлевой, Георгием Жженовым и другими звездами.

Кроме того, Александр Наумович снял и другие знаковые ленты — «Друг мой, Колька!..», «Звонят, откройте дверь», «Гори, гори, моя звезда»… Есть у него и немало документальных работ. В свое время фильмы Митты подвергались критике властей, их сокращали, урезали, но спустя годы эти ленты остаются уникальными и любимыми зрителем.

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По материалам издания Аrgumenti.ru