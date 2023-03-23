Пухлые ножки и сладкая макушка: Марина Юдашкина запечатлелась с подросшей внучкой Агатой в Дубае

Валентин Юдашкин не перестает работать и выпускать новые луки. Он окружен родными, которые не только заботятся о модельере, но и помогают заниматься развитием модного дома. Рядом с ним находится жена Марина. Пара любит путешествовать. Недавно они слетали в Израиль, где повидались с Аллой Пугачевой.
На этот раз пара прилетела в Дубай. Именно там с недавних пор живет их дочка Галина. Юдашкин повидался со своими внуками — Аркадием, Анатолием и малышкой Агатой. В соцсети жена кутюрье поделилась трогательным фото. Она запечатлелась с внучкой, которую взяла на руки. Малышка подросла, а на ее голове уже отрасли темные волосы. Рядом стояли Аркадий и Анатолий.
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Марина Юдашкина с внуками. Фото: соцсети звезды
«Вот мои любимые внуки Анатолий, Аркадий и Агата! Моя любовь, мое сердце», — написала Марина.
Поклонники восхитились тем, как выглядит жена Юдашкина. Многие также умилились тому, как подросла Агата.
«Какие вы прекрасные, Юдашкины, просто не налюбоваться на вашу семью», «Какие вы все хорошенькие», «Вот оно счастье!», «Старший внучек похож на вас. Счастливая бабушка», «Какие сладкие пяточки, пухляшка с волосиками», — стали писать подписчики.