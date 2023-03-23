Пухлые ножки и сладкая макушка: Марина Юдашкина запечатлелась с подросшей внучкой Агатой в Дубае

На этот раз пара прилетела в Дубай. Именно там с недавних пор живет их дочка Галина. Юдашкин повидался со своими внуками — Аркадием, Анатолием и малышкой Агатой. В соцсети жена кутюрье поделилась трогательным фото. Она запечатлелась с внучкой, которую взяла на руки. Малышка подросла, а на ее голове уже отрасли темные волосы. Рядом стояли Аркадий и Анатолий.

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