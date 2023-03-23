Губерниев не согласен с мнением, что Загитова — самая красивая спортсменка России

Читатели информагентства РИА «Новости. Спорт» назвали самой красивой российской спортсменкой 2023 года Алину Загитову — чемпионку Олимпийских игр — 2018. По результатам опроса за Алину проголосовали 47% читателей, 42,4% респондентов назвали самой красивой фигуристку Анну Щербакову, победительницу Олимпиады-2022. Третье место досталось гимнасткам Дине и Арине Авериным. Однако спортивный комментатор Дмитрий Губерниев не согласился с такими результатами.

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«Нельзя сказать, что Алина Загитова — самая красивая спортсменка», — приводит слова Губерниева издание Аrgumenti.ru со ссылкой на Metaratings.ru.

Журналист считает, что Алину можно назвать одной из самых красивых спортсменок, но лично ему больше по вкусу Варвара Субботина (синхронное плавание) и гимнастка Евгения Канаева. Что ж, о вкусах не спорят.