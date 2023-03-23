«Волочкова отдыхает просто»: Собчак устроила танцы с веерами на лужайке, обнажив животик

На этот раз Собчак решила выложить кадры, которые были сделаны на курорте. Она была облачен в топик и юбку макси. Телеведущая танцевала на лужайке с веерами. Она грациозно двигалась, а из окна виллы за ней наблюдал, по всей видимости, супруг. Ксения оголила едва выпирающий живот и сверкнула декольте.

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