«Волочкова отдыхает просто»: Собчак устроила танцы с веерами на лужайке, обнажив животик

Ксения Собчак уже много лет занимается журналистикой. Она стала одной из самых известных персон в отечественном шоу-бизнесе. Блондинка продолжает снимать свои проекты. Более того, она в прошлом году сбегала из страны, но вернулась. Теперь телеведущая много путешествует с мужем Константином Богомоловым и сыном Платоном.
На этот раз Собчак решила выложить кадры, которые были сделаны на курорте. Она была облачен в топик и юбку макси. Телеведущая танцевала на лужайке с веерами. Она грациозно двигалась, а из окна виллы за ней наблюдал, по всей видимости, супруг. Ксения оголила едва выпирающий живот и сверкнула декольте.
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«Настроение дня, как говорится. Всего через пять месяцев и буду опять вот так», — написала звезда.
Поклонники стали бурно обсуждать видео.
«Вот кому на Руси жить хорошо», «И Кармен, и Месси в одном флаконе!», «Ксюша беременна? Почему надо ждать 5 месяцев?», «Волочкова отдыхает просто», — стали писать подписчики.