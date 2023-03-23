Поцеловала в губы бородатого мужа: Арзамасова в любовном порыве повисла на шее у 49-летнего Авербуха

Лиза Арзамасова в stories микроблога поделилась свежими кадрами, на которых она предстала в обнимку с мужем-хореографом Ильей Авербухом. Постановщик ледовых шоу пришел на спектакль с участием Елизаветы, чем привел свою вторую половинку в состояние эйфории.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».

«Мой самый важный и строгий зритель!» — отметила Лиза.

Актриса из ситкома «Папины дочки» повисла на шее у 49-летнего Ильи Авербуха, расцеловав бородатого мужа. Поклонники не привыкли к такому бурному проявлению чувств со стороны супругов.