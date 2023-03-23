Милохин и Моргенштерн* попали в ДТП на Пхукете

Бежавшие из России кумиры молодежи Даня Милохин и Алишер Моргенштерн* попали в ДТП на тайском острове Пхукет. Фото с места происшествия опубликовал Telegram-канал Mash.

По предварительной информации от очевидцев, на дороге около пляжа Банг Тао парочка не справилась с управлением скутера и врезалась в машину местного водителя. Кто из молодых людей был за рулем — неизвестно.

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До этого музыканты выкладывали в соцсети радостные видео, как они катаются вместе под жарким тайским солнышком, а Даня еще и лихачил «без рук». Докатались, можно сказать. Но обошлось без серьезных травм.

«Ребятушки, с нами все хорошо, мы здоровые, живые, летим в Берлин, завтра большой сольный концерт!» — радостно кричит Моргенштерн* на видео, которое выложил в соцсети после происшествия.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих в России функции иностранного агента.