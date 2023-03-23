Кейт Миддлтон козырнула тонкой талией в жакете Alexander McQueen: не брезгует надеть дважды

Кейт Миддлтон не видит ничего предосудительного в своей бережливости. Так, жена принца Уильяма может появляться на публике в нарядах, которые она уже надевала ранее. Герцогиня совершенно не переживает из-за того, что на фотографиях ее могут увидеть в одежде, в которой она уже появлялась на другом мероприятии. Такая экономность весьма импонирует подданным.

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На днях Кейт Миддлтон собрала всех основных предпринимателей в лондонском Сити. На этой встрече она просила их оказать поддержку тем социальным изменениям, которые, по ее мнению, необходимы обществу.

Для выхода в свет герцогиня выбрала скромный ансамбль: черные брюки со средней посадкой со стрелками, дополнив их бежевым топом и молочно-белым пиджаком от Alexander McQueen. Эту деталь гардеробе принцесса Уэльская уже примеряла и не раз. Пиджак с идеальной посадкой подчеркивал тонкую талию герцогини, которая сделала акцент на хрупкости и элегантности.