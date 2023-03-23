СМИ: сколько Пугачева платит за частную школу для Гарри и Лизы в Израиле — тратят миллионы

Алла Пугачева с мужем шоуменом Максимом Галкиным* и двойняшками Гарри и Лизой обосновалась в Израиле. Вилла именитой четы находится в Герцлии — в 10 километрах от Тель-Авива. Поговаривают, что скромный домик приобрел кормилец семьи. Однако на кого именно зарегистрирована недвижимость — неизвестно.

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Дети Примадонны — 9-летние двойняшки Гарри и Лиза — учились в подмосковной элитной гимназии. Однако вот уже полгода они живут в Израиле. В какую именно школу Алла Борисовна отдала отпрысков, семейство раскрывать не стало.