Принц Уильям приехал на украинскую границу

Британский принц Уильям стал ближе к нам, но все еще так далеко. 22 марта он приехал в польский город Жешув, что находится на польско-украинской границе.

В рамках этой неанонсированной поездки 40-летний принц Уэльский встретился с польскими военными, оценил их боевую технику, а также посетил размещенный там корпус британских вооруженных сил.