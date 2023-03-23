Принц Уильям приехал на украинскую границу

Принц Уильям

Принц Уильям с министром обороны Польши 22 марта. Фото: Global Look Press

Жену в эту поездку королевич брать не стал.

Британский принц Уильям стал ближе к нам, но все еще так далеко. 22 марта он приехал в польский город Жешув, что находится на польско-украинской границе.

В рамках этой неанонсированной поездки 40-летний принц Уэльский встретился с польскими военными, оценил их боевую технику, а также посетил размещенный там корпус британских вооруженных сил.

Другие новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

В Варшаве наследник британского престола заехал в центр размещения беженцев и поговорил с переселенцами. В Донбасс у королевича, само собой, не запланировано такого визита поддержки.

По материалам РБК

Читайте также