49-летняя Высоцкая в белом бикини поразила точеной фигурой, блеснув видом сзади: скинула халатик (фото)

Юлия Высоцкая в свои 49 лет выглядит значительно моложе. И все благодаря природной стройности. Жена 85-летнего режиссера Андрона Кончаловского как-то призналась, что ни разу не пробовала еду в популярных ресторанах с фастфудом. Телеведущая дала понять, что уж лучше она сама приготовит бургер дома из натуральных ингредиентов.

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Актриса вместе с мужем увлекается скандинавской ходьбой, плавает, катается на велосипедах.