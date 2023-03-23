49-летняя Высоцкая в белом бикини поразила точеной фигурой, блеснув видом сзади: скинула халатик (фото)

Юлия Высоцкая в свои 49 лет выглядит значительно моложе. И все благодаря природной стройности. Жена 85-летнего режиссера Андрона Кончаловского как-то призналась, что ни разу не пробовала еду в популярных ресторанах с фастфудом. Телеведущая дала понять, что уж лучше она сама приготовит бургер дома из натуральных ингредиентов.
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Актриса вместе с мужем увлекается скандинавской ходьбой, плавает, катается на велосипедах.
Юлия Высоцкая в белом купальнике. Фото: личный архив
В своем микроблоге Юлия Высоцкая поделилась свежим пляжным фото, представ в белом мини-бикини, при этом теледива щегольнула видом сзади, похваставшись стройным подтянутым телом.