Вы серьезно? Какую зарплату получает Степан Меньщиков как ведущий «Дома-2»

Бывший участник «Дома-2» Рустам Солнцев рассказал, что ведущие проекта получают копеечные зарплаты по сравнению с тем, какие были раньше.

«Степан Меньщиков работает на «Доме-2» за 100. 000 рублей в месяц. Во всяком случае больше так называемым ведущим они не платят», - заявил он в проекте Teleprogramma.pro «Загугли звезду».

Проект «Дом-2», напомним, раньше принадлежал каналу ТНТ, но из-за низких рейтингов его продали «Ю». С тех пор там все изменилось.

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