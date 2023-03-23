«Попытался вырвать у меня микрофон»: Ольга Бузова рассказала, как ей разбили губу на концерте

Исполнительница Ольга Бузова рассказала, как один из фанатов напал на нее прямо во время выступления.

Бузова пела в Дубае, когда к ней подбежал слушатель и стал вырывать у нее микрофон. В результате нападения мужчина разбил Ольге губу. Пока охрана разнимала Бузову и ее слушателя, артистка продолжала петь.

«Я стараюсь не запоминать негативные проявления любви поклонников, хотя бывают разные случаи. Например, на концерте в Дубае на сцену выскочил молодой человек, попытался вырвать у меня микрофон, разбил мне губу, но я все равно продолжила выступать», – призналась Ольга.

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