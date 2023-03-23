«Попытался вырвать у меня микрофон»: Ольга Бузова рассказала, как ей разбили губу на концерте

Ольга Бузова

Ольга Бузова. Фото: соцсети 

Артистка продолжила выступать, несмотря на нападение.

Исполнительница Ольга Бузова рассказала, как один из фанатов напал на нее прямо во время выступления.

Бузова пела в Дубае, когда к ней подбежал слушатель и стал вырывать у нее микрофон. В результате нападения мужчина разбил Ольге губу. Пока охрана разнимала Бузову и ее слушателя, артистка продолжала петь.

«Я стараюсь не запоминать негативные проявления любви поклонников, хотя бывают разные случаи. Например, на концерте в Дубае на сцену выскочил молодой человек, попытался вырвать у меня микрофон, разбил мне губу, но я все равно продолжила выступать», – призналась Ольга.

Еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

«После концерта поклонники наговорили мне кучу комплиментов, задарили подарками и цветами, я получила какое-то колоссальное количество любви», – добавила Бузова в беседе с 7days.ru.

Напомним, ранее Ольга Бузова сменила имидж и вновь стала брюнеткой

Читайте также