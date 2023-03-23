«Мне по кайфу»: Асмус не собирается покидать дом, в котором живет с Гариком Харламовым

Бывшая жена шоумена Гарика Харламова – Кристина Асмус – призналась, что не собирается покидать дом экс-возлюбленного.

Напомним, после развода Кристина Асмус и Гарик Харламов продолжают жить вместе. Вот только Харламов занимает первый этаж, а Асмус – второй.

На днях Кристина заявила, что не собирается уезжать из особняка на Рублевке.

«Когда я забеременела, мы переехали за город. И вот уже 10 лет я ни в какую не хочу обратно в центр. Мне по кайфу жить среди сосен в размеренном ритме и копаться в огороде», – отметила актриса.

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Подруги советовали Асмус пожить в загородных отелях. Однако Кристина не понимает, зачем ей переплачивать.