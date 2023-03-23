«Мне по кайфу»: Асмус не собирается покидать дом, в котором живет с Гариком Харламовым

Бывшая жена шоумена Гарика Харламова – Кристина Асмус – призналась, что не собирается покидать дом экс-возлюбленного.
Напомним, после развода Кристина Асмус и Гарик Харламов продолжают жить вместе. Вот только Харламов занимает первый этаж, а Асмус – второй.
На днях Кристина заявила, что не собирается уезжать из особняка на Рублевке.
«Когда я забеременела, мы переехали за город. И вот уже 10 лет я ни в какую не хочу обратно в центр. Мне по кайфу жить среди сосен в размеренном ритме и копаться в огороде», – отметила актриса.
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Подруги советовали Асмус пожить в загородных отелях. Однако Кристина не понимает, зачем ей переплачивать.
«Я не понимала, в чем смысл, если у меня все то же самое, только бесплатно», – добавила Асмус в своем микроблоге.
Напомним, ранее Кристина Асмус «переобулась» и высказалась иначе о пластических операциях.