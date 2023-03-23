«Никогда к ней не ходила»: Лариса Рубальская рассказала, как относится к Алле Пугачевой

Поэтесса Лариса Рубальская призналась, что ее обида на певицу Аллу Пугачевой является вымыслом.
Рубальская заявила, что ситуации с негостеприимным обращением Пугачевой в ее сторону просто не было.
«За человеком должна быть биография: в этом месте он помог, в этом месте не подвел, не предал. Для меня важно, что будут говорить, поэтому борюсь за звание хорошего человека. Желтая пресса иногда находит что-то. Вот недавно писали: «Лариса Рубальская никогда не простит это Алле Пугачевой». Я вздрогнула», – рассказала писательница.
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«У меня с Аллой Пугачевой в принципе контакта никогда не было, чтобы ей что-то не простить. Оказывается, когда-то я к ней пришла, а она меня не впустила в дом. Я никогда к ней не ходила, ситуации такой не было», – добавила автор песен в YouTube-шоу «Откройте, Давид!».
Напомним, ранее Пригожин негативно отозвался о Пугачевой.