«Даже ходила к хирургу»: Аня Покров откровенно рассказала о своей «пластике»

Исполнительница Аня Покров разместила в личном микроблоге свежие кадры в пикантном образе. Примечательно, что знаменитость также рассказала о своем опыте обращения к пластическому хирургу.
Покров показала, как позирует в пудровых топе и юбке. Аня дополнила образ чулками с бантиками. На фото поклонники Покров не увидели пышных форм. Однако знаменитость заявила, что не скрывает отсутсвие выдающегося бюста.
«Раньше меня это очень цепляло. Цепляло так, что я даже ходила к хирургу на консультацию по увеличению груди», – прокомментировала Аня Покров.
Аня Покров в откровенном образе. Фото: соцсети
«Я безумно комфортно чувствую себя в топиках и купальниках! Маленькая грудь — это уже круто, девочки! Ну согласитесь!», – добавила Покров.
Напомним, ранее Аня Покров продала дорогие машины, чтобы обеспечить себе достойную жизнь в США.