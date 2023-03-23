«Даже ходила к хирургу»: Аня Покров откровенно рассказала о своей «пластике»

Исполнительница Аня Покров разместила в личном микроблоге свежие кадры в пикантном образе. Примечательно, что знаменитость также рассказала о своем опыте обращения к пластическому хирургу.

Покров показала, как позирует в пудровых топе и юбке. Аня дополнила образ чулками с бантиками. На фото поклонники Покров не увидели пышных форм. Однако знаменитость заявила, что не скрывает отсутсвие выдающегося бюста.