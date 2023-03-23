Нюша накрасила только одну половину лица, ошарашив фанатов: совершенно другая – челюсть отвисла

На этот раз Нюша решила показать, как готовится к мероприятиям. Она сама решила накраситься. Певица нанесла косметику только на дну часть лица, а вторую оставила нетронутой. Артистка значительно увеличила глаза с помощью теней и туши, а также яркая помада придала объемности. А вот вторая часть лица без макияжа выглядела совсем иначе.

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