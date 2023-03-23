Нюша накрасила только одну половину лица, ошарашив фанатов: совершенно другая – челюсть отвисла

Нюша большую часть жизни выступает на сцене. Она продолжает выпускать песни. Певице пришлось сделать паузу в карьере ради семьи. Не так давно она снова стала мамой. Теперь артистка растит не только дочку Серафиму-Симбу, но и сына Саффрона. Она даже переехала в Дубай, но приезжает в Москву ради концертов и светских раутов.
На этот раз Нюша решила показать, как готовится к мероприятиям. Она сама решила накраситься. Певица нанесла косметику только на дну часть лица, а вторую оставила нетронутой. Артистка значительно увеличила глаза с помощью теней и туши, а также яркая помада придала объемности. А вот вторая часть лица без макияжа выглядела совсем иначе.
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Нюша. фото: соцсети звезды
Потом Нюша сделала полный макияж. Она также облачилась в белое платье с открытой спиной. Певица сделала акцент на свой загар. Поклонники были ошеломлены преображением. Многие отметили, что артистка умеет скрыть свои недостатки и подчеркнуть достоинства. Но многие даже не узнали звезду без косметики.
Нюша. Фото: соцсети звезды