«Простите, я плачу НДС»: Елена Блиновская опровергла проверку своего бизнеса

Бизнесвумен Елена Блиновская заявила, что полиция не нашла никаких оснований для проверок ее доходов.

Напомним, ранее стало известно, что правоохранительные органы взялись за проверку бизнеса Елены Блиновской.

«У меня все хорошо. Все схватились за какую-то непонятную новость без оснований и начинают ее распространять. Никаких проверок нет. После интервью ко мне прокуратура приходила несколько раз, и мы каждый раз разворачивали их с полностью предоставленными документами. Они ничего нам не могли сказать», – рассказала Блиновская