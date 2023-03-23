Никакого макияжа: Ксения Бородина в трениках и косухе Prada устроила шопинг в Париже

Теперь Бородина устроила себе поездку во Францию. Она веселилась с подругами и каталась на лыжах в Куршевеле. А вот был ли с ней бойфренд, телеведущая утаила. Однако 22 марта она прилетела в Париж, где устроила шопинг. Ксения облачилась в спортивный костюм с трениками и кусуху Prada. Она многих удивилась, так как была без укладки и макияжа.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».