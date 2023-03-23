Никакого макияжа: Ксения Бородина в трениках и косухе Prada устроила шопинг в Париже

Ксения Бородина уже много лет работает на телевидении. Она продолжает вести шоу «Дом-2». Однако уже давно Ксения смогла разбогатеть. Она много путешествует и сама воспитывает дочек: Марусю от первого брака и Теону от второго избранника Курбана Омарова. Недавно звезда отметила 40-летие в Сочи. Она заверяет, что теперь о личной жизни говорить не будет.
Теперь Бородина устроила себе поездку во Францию. Она веселилась с подругами и каталась на лыжах в Куршевеле. А вот был ли с ней бойфренд, телеведущая утаила. Однако 22 марта она прилетела в Париж, где устроила шопинг. Ксения облачилась в спортивный костюм с трениками и кусуху Prada. Она многих удивилась, так как была без укладки и макияжа.
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Ксения Бородина. Фото: соцсети звезды
На этот раз поклонники отметили, что звезда выглядела непривычно. Некоторые даже сочли, что Бородина не отдохнула, а устала. Сама телеведущая потратила деньги на новые наряды и сумки. Она стала регулярно ездить за покупками в Европу после того, как большая часть зарубежных брендов перестала работать в России.
Фото: соцсети звезды