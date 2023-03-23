Назван самый популярный в мире певец

Стало известно, кто стал лучшим артистом в мире.

Исполнитель The Weeknd (настоящее имя – Эйбел Тесфайе – прим. ред.) попал в книгу рекордов Гиннесса как самый востребованный артист.

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The Weeknd послушали более 100 миллионов пользователей в месяц. Тем самым артист достиг максимальной отметки в 111,4 миллиона слушателей. Об этом сообщили в guinnessworldrecords.com.

К слову, The Weeknd обладает четырьмя премиями «Грэмми» и двадцати Billboard. Еще артиста номинировали на «Оскар».