«Ой, эти брови затмили все!»: Бузова в платье на голое тело повиляла своим «персиком», вызывав оторопь у фанатов

На этот раз Ольга устроила себе отдых в Сочи. Она проводит время на горнолыжном курорте. Артистка уже успела попариться в бане, покататься на лыжах и щегольнуть в купальнике. А 23 марта она отправилась в ресторан.

Блондинка облачилась в трикотажное платье мандаринового цвета с открытой спиной. Разрез добавлял пикантности образу. Бузова повиляла своими бедрами и оголила рельефные ноги.

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