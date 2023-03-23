«Ой, эти брови затмили все!»: Бузова в платье на голое тело повиляла своим «персиком», вызывав оторопь у фанатов

Ольга Бузова уже давно стала знаменитостью. Она продолжает вести популярные передачи, а также давать концерты. В свои 37 лет артистка имеет свое жилье, счет в банке и любовь миллионов фанатов. А вот найти себе мужа она пока не смогла. Однако телеведущая старается выглядеть привлекательно и носит броские нарды.
На этот раз Ольга устроила себе отдых в Сочи. Она проводит время на горнолыжном курорте. Артистка уже успела попариться в бане, покататься на лыжах и щегольнуть в купальнике. А 23 марта она отправилась в ресторан.
Блондинка облачилась в трикотажное платье мандаринового цвета с открытой спиной. Разрез добавлял пикантности образу. Бузова повиляла своими бедрами и оголила рельефные ноги.
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Поклонники разделились на два лагеря. Одни удивились не только танцам, но и внешнему виду звезды. А другие осыпали ее комплиментами. «Привет от Волочковой. Грация кошки, ловкость картошки», «Так несуразно», «Брови как у Брежнева», «Что стало с лицом», «А брови можно крупным планом? Просто цвет бровей удачно гармонирует с платье», «Танцы одинаковые», «Груди тут нет», «Ой, эти брови затмили все!» — прокомментировали пост подписчики.