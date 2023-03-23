Подольская провела вечер с мамой и родными сестрами в ресторане: поразительно похожи (редкое фото)

На днях Подольская вернулась из ОАЭ, где оторвалась в компании подруг. А 23 марта она решила собрать свою родню в ресторане. Певица организовала праздник в честь своей мамы Нины Антоновны, которая отметила день рождения.

Артистка облачилась в черное лаконичное платье и футболку, а именинница красовалась в платье оверсайх с узором. Также пришли и старшая сестра Натальи Татьяна с дочкой, а также сестра-двойняшка Юлиана. Не хватало только брата звезды Андрея.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».