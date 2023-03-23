Подольская провела вечер с мамой и родными сестрами в ресторане: поразительно похожи (редкое фото)

Наталья Подольская уже давно выступает на сцене. Она стала известной после участия в «Фабрике звезд». А потом певица сыграла свадьбу с Владимиром Пресняковым. Примечательно, что она подарила избраннику сыновей: Артемию уже семь лет, а Ивану только два года. Несмотря на занятость, артистка находит время для отдыха.
На днях Подольская вернулась из ОАЭ, где оторвалась в компании подруг. А 23 марта она решила собрать свою родню в ресторане. Певица организовала праздник в честь своей мамы Нины Антоновны, которая отметила день рождения.
Артистка облачилась в черное лаконичное платье и футболку, а именинница красовалась в платье оверсайх с узором. Также пришли и старшая сестра Натальи Татьяна с дочкой, а также сестра-двойняшка Юлиана. Не хватало только брата звезды Андрея.
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Наталья Подольская с мамой и сестрами. Фото: соцсети звезды
«Мама говорит, что мы ее цветочки. А мама всегда права», – написала Подольская.
Поклонники восхитились кадром. Многие поразились тому, как все похожи на маму. Напомним, что Нина Антоновна была директором выставочного зала. Папа, Юрий Алексеевич — юристом. Будущая певица родилась в Могилеве в один день с сестрой-двойняшкой.