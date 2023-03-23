Самые красивые: какие спортсменки заняли пьедестал привлекательнейших лиц в России

Алина Загитова

Алина Загитова. Фото: соцсети 

Эти девушки очаровали поклонников в Сети.

Стало известно, какие российские спортсменки признаны самыми красивыми.

Оказалось, на первом месте среди самых привлекательных спортивных девушек России – фигуристка Алина Загитова.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».

Загитова набрала почти 340 тысяч голосов. Поклонники отдали первое место олимпийской чемпионке 2018 года.

Также в тройке самых красивых спортсменок оказались гимнастки Дина и Арина Аверины.

Дина и Арина Аверины. Фото: соцсети 

Многократные чемпионки мира Дина и Арина Аверины набрали почти 12,5 тысяч голосов среди пользователей Сети.

Еще красавицей признали фигуристку Анна Щербакову. Олимпийская чемпионка 2022 года Анна Щербакова получила 301 тысячу голосов.

 

 

 

 

 

 

Анна Щербакова. Фото: соцсети 

Об этом рассказали в sports.ru.

Напомним, ранее стало известно, как Ирина Винер относилась к сестрам Авериным на взлете их карьеры. 

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