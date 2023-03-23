Самые красивые: какие спортсменки заняли пьедестал привлекательнейших лиц в России

Стало известно, какие российские спортсменки признаны самыми красивыми.

Оказалось, на первом месте среди самых привлекательных спортивных девушек России – фигуристка Алина Загитова.

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Загитова набрала почти 340 тысяч голосов. Поклонники отдали первое место олимпийской чемпионке 2018 года.

Также в тройке самых красивых спортсменок оказались гимнастки Дина и Арина Аверины.