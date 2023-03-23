Самые красивые: какие спортсменки заняли пьедестал привлекательнейших лиц в России

Стало известно, какие российские спортсменки признаны самыми красивыми.
Оказалось, на первом месте среди самых привлекательных спортивных девушек России – фигуристка Алина Загитова.
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Загитова набрала почти 340 тысяч голосов. Поклонники отдали первое место олимпийской чемпионке 2018 года.
Также в тройке самых красивых спортсменок оказались гимнастки Дина и Арина Аверины.
Дина и Арина Аверины. Фото: соцсети
Многократные чемпионки мира Дина и Арина Аверины набрали почти 12,5 тысяч голосов среди пользователей Сети.
Еще красавицей признали фигуристку Анна Щербакову. Олимпийская чемпионка 2022 года Анна Щербакова получила 301 тысячу голосов.
Анна Щербакова. Фото: соцсети
Об этом рассказали в sports.ru.
Напомним, ранее стало известно, как Ирина Винер относилась к сестрам Авериным на взлете их карьеры.