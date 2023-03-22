«Вы что делаете? Тормозите!»: Иосифа Пригожина возмутило поведение Аллы Пугачевой

Муж певицы Валерии – Иосиф Пригожин – высказал свое мнение об артистке Алле Пугачевой.
Иосифа Пригожина возмутило, что Примадонна защищает Валерия Меладзе и Андрея Макаревича*. По словам Пригожина, Пугачевой стоит задуматься о своей репутации.
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«Что касается Аллы Пугачевой, то такое поведение недостойно великой женщины. Вы великая женщина, вы что делаете? Тормозите! Зачем провокацию создавать», – рассказал продюсер для Woman.ru.
Напомним, ранее Пугачева в джинсах из вареного денима показала, как одеваться на пенсии.
*Андрей Макаревич признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 02.09.2022.