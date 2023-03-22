«Вы что делаете? Тормозите!»: Иосифа Пригожина возмутило поведение Аллы Пугачевой

Муж певицы Валерии – Иосиф Пригожин – высказал свое мнение об артистке Алле Пугачевой.

Иосифа Пригожина возмутило, что Примадонна защищает Валерия Меладзе и Андрея Макаревича*. По словам Пригожина, Пугачевой стоит задуматься о своей репутации.

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