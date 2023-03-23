Ольга Бузова в неоновом купальнике засветила «сдобу»: игриво распахнула халат, оголив прелести

Телеведущая даже на горнолыжном курорте щеголяет в купальнике. Накануне она попарилась в бане. А теперь артистка захотела посетить СПА. Бузова запечатлелась в неоновом купальнике. Она распахнула халат, оголив свои прелести. Артистка вытянула ножки, показав красоту своих форм. Она провела вечер, наслаждаясь массажем.

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