Ольга Бузова в неоновом купальнике засветила «сдобу»: игриво распахнула халат, оголив прелести

Ольга Бузова продолжает строить карьеру, но к 37 годам она добилась немалых успехов. Артистка называет себя завидной невестой. Она мечтает о семье и детях. А пока телеведущая следит за внешностью и фигурой. Зачастую она наряжается в смелые наряды. А теперь звезда устроила себе отдых в Сочи, где катается на лыжах.
Телеведущая даже на горнолыжном курорте щеголяет в купальнике. Накануне она попарилась в бане. А теперь артистка захотела посетить СПА. Бузова запечатлелась в неоновом купальнике. Она распахнула халат, оголив свои прелести. Артистка вытянула ножки, показав красоту своих форм. Она провела вечер, наслаждаясь массажем.
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Поклонники отметили, что Ольга похорошела. Многие посчитали ее фигуру привлекательной. «Ну прям сдобная», «Хорошо выглядит», «Купальник теперь сидит идеально», «Раздобрела», «Ой, есть что посмотреть», «Ну прям мамасита», — стали писать в Сети.