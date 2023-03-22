Марина Юдашкина показала, как путешествует с мужем-модельером: места в бизнес-классе со всеми удобствами

Но на этот раз супруги оказались в Израиле. Они навести свою подругу Аллу Пугачеву. Также Марина не стала утаивать, что повидалась со своей мамой. Супруги успели прогуляться по Тель-Авиву. Модельер отметился в стеганой куртке, а его жена выбрала алый кардиган на молнии. Они насладились солнечной погода.

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