Марина Юдашкина показала, как путешествует с мужем-модельером: места в бизнес-классе со всеми удобствами

Марина Юдашкина уже больше 30 лет является женой и главной опорой для Валентина Юдашкина. Модельер продолжает работать в свои 59 лет. Примечательно, что теперь многие дела Модного дома ведет дочка супругов Галина. Недавно она с мужем и детьми переехала в Дубай. Это послужило поводом для поездок, которые теперь устраивает маэстро.
Но на этот раз супруги оказались в Израиле. Они навести свою подругу Аллу Пугачеву. Также Марина не стала утаивать, что повидалась со своей мамой. Супруги успели прогуляться по Тель-Авиву. Модельер отметился в стеганой куртке, а его жена выбрала алый кардиган на молнии. Они насладились солнечной погода.
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Марина Юдашкина с мужем. Фото: соцсети звезды
Но пара лишь два дня провела в Израиле. 22 марта они отправились в Дубай. Юдашкин полетел в бизнес-классе со всеми удобствами.
«Всех увидели. И вот мы опять летим в Дубай к внукам», – похвасталась Марина.
Поклонники заметили, что супруги выглядят счастливыми. Многие посчитали, что Валентину поездка пошла на пользу.
Марина Юдашкина с мужем. Фото: соцсети звезды