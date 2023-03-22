«Несколько дней вдвоем»: Шепелев заснял подросшего сына Фриске на отдыхе в Турции

Дмитрий Шепелев уже давно стал телеведущим. Он четыре года был в отношениях с Жанной Фриске, которая родила сына Платона, но певица заболела и умерла, когда ей было только 40 лет. Мальчика воспитывает отец, который оградил его от родных артистки. Сам Дмитрий снова женился на Екатерине Тулуповой. У пары растет сын Тихон.
На этот раз Шепелев вышел на связь, так как устроил путешествие. Примечательно, что он уже не скрывает лицо сына и все чаще показывает кадры с наследником Фриске. 22 марта они оказались в Турции. Телеведущая засняла Платона, который в наряде в стиле street style. Они увидели гору Арарат и другие красоты.
«Умотали на несколько дней вдвоем. Сменили картинку. Бесценно и весело», - заявил Дмитрий.
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Поклонники поразились тому, как вырос Платон. Многие не перестают обсуждать, что он растет копией мамы. Более того, мальчику нравится музыка. Он уже учится играть на электрогитаре. Мальчику в апреле исполнится 10 лет.
Напомним, что недавно Ольга Орлова, которая является крестной мамой мальчика, высказала свое недоумение. Она не знает, почему Шепелев ей тоже не дает видеться с Платоном.
Платон Шепелев. Фото: соцсети звезды