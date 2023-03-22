«Несколько дней вдвоем»: Шепелев заснял подросшего сына Фриске на отдыхе в Турции

На этот раз Шепелев вышел на связь, так как устроил путешествие. Примечательно, что он уже не скрывает лицо сына и все чаще показывает кадры с наследником Фриске. 22 марта они оказались в Турции. Телеведущая засняла Платона, который в наряде в стиле street style. Они увидели гору Арарат и другие красоты.

«Умотали на несколько дней вдвоем. Сменили картинку. Бесценно и весело», - заявил Дмитрий.

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